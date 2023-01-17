استشهد اليوم الثلاثاء، الشاب محمد آكار الذي أضرم النار بجسده احتجاجاً على العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وذلك في مشفى كلية الطب بجامعة دجلة.

وأضرم محمد آكار أمس الإثنين، النار بجسده في ناحية سور التابعة لمدينة آمد الكردستانية، تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي.

ونقل جثمان الشهيد آكار إلى مشرحة الطب الشرعي، ووفقاً للمعلومات، فإن سيوارى الثرى في قرية آخمشات التابع لناحية سور.

هذا وحاصرت قوات دولة الاحتلال التركي القرية التي ستقام فيها مراسم التشييع، بحسب ما أفادت وكالة فرات للأنباء.

الجدير بالذكر أن فعاليات "لن تستطيعوا حجب شمسنا"، بدأت في 9 تشرين الأول عام 1998، مع خروج القائد أوجلان من سوريا، إذ أضرم ليلتها محمد خالد أورال النار بجسده في سجن مرعش. وتحولت هذه الفعالية تدريجياً إلى حلقة نار حول القائد.

(س ر)