توافد الآلاف من الأشخاص يوم أمس إلى مدينة سقز بغية زيارة ضريح جينا أميني بمناسبة أربعينيتها. لكنّ قوات النظام الإيراني اعترضتهم. كما تصاعدت حدّة التظاهرات في مدن عديدة بهذه المناسبة. وهذا ما أسفر عن فقدان عددٍ من المتظاهرين لحياتهم في مدن مختلفة في روجهلات كردستان وإيران. فبعد مراسم دفن إسماعيل مولودي وهو أحد المتظاهرين، تظاهر أهالي مهاباد من جديد. ووصلت التظاهرات في مدينة مهاباد اليوم إلى أعلى مستوياتها وشهدت اندلاع اشتباكاتٍ أيضاً.

وتمّ خلال التظاهرات التي قامت في مدينة مهاباد اليوم رفع شعاري "كردستان، كردستان مقبرة الفاشيين" و " Jin Jiyan Azadî "المرأة، الحياة، الحريّة".

وقامت القوات التابعة للنظام الإيراني بإطلاق الرصاص على المواطنين في حي جومروك في مهاباد لتفرقة المتظاهرين وقمع الاحتجاجات.

ويُشار إلى أنّ التظاهرات لا تزال مستمرّة حتّى هذه اللحظة في مدن مختلفة في روجهلات كردستان وإيران.

(ر)