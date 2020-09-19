شاعر كردي: بالاتفاق العربي الكردي سنكون سدًّا منيعًّا أمام جميع المؤامرات

أشاد عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني دوران كالكان في برنامج حواري على فضائية (Medya Haber). بأهمية العلاقات الكردية العربية في الشرق الأوسط الجديد، ودعا إلى: "التحرر من عقلية الدولة القومية الضيقة والشوفينية، والشروع بتطوير إدارة العيش المشترك بين الشعوب، والوحدة الديمقراطية".

وأوضح الشاعر الكردي لوري تل داري حول أهمية العلاقات الكردية والعربية في شمال وشرق سوريا، وقال: "بالرجوع إلى تاريخ الشعوب وعدم اتفاقها نرى ضعفًا في مواقفها وفي الدفاع عن وجودها، فالغزاة إذا اتحدوا يصبحون قوة، وفي نفس الوقت في حال توحد المدافعون عن أرضهم يملكون قوة وشجاعة أكثر".

وبيّن لوري تل داري أن: "النقاش والحوار بين جميع أبناء مكونات شمال وشرق سوريا والاتفاق على الوحدة الوطنية للدفاع عن هذه الجغرافية، هو الدواء الناجح، لأن العديد من الأطراف قللوا من أهمية الوحدة".

ونوه تل داري إلى إن الوحدة والاتفاق بين مكونات المنطقة يعزز ويقوي دور المكونات في الوقوف ضد الأطماع والمخططات التركية والذين يساندونها في احتلال المنطقة وقال: "بالوحدة سنكون سدًّا منيعًا أمام جميع المؤامرات".

وأشار لوري تل داري إلى أن تركيا تُخطط للاستيلاء على خيرات هذا البلاد وتجفيف منابعها والقضاء على ثرواته وخيراته وحرمان شعوبها منها.

يجب أن يكون الاتفاق مبنيًّا على أساس وطني ذو مرجعية ومصداقية

ولفت لوري تل داري إلى ضرورة أن يكون الاتفاق مبنيًّا على أساس وطني ذو مرجعية ومصداقية، بحيث لا يستطيع العدو خرق الاتفاق ووضع أجنداته بين المكونات والنيل من الاتفاق الوطني بين أبناء الوطن، وقال: "لأن المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد أبناء المنطقة قائمة على قدم وساق ومن خلف الستار، لذا يتطلب العمل بمصداقية وطنية ووضع حد لهذه المؤامرات والأطماع الاحتلالية".

وشدد تل داري أيضًا على ضرورة توحيد الأحزاب الكردية صفوفها وخطابها، وقال: "اختلاف الأحزاب السياسية الكردية لا يخدم المصلحة الوطنية، لذا يجب توحيد الصف والخطاب الكردي أيضًا"، ونوه أن اتفاق الأحزاب السياسية الكردية سيمهد لتشكيل وحدة وطنية بين المكونات، وسيكون له تأثير على المجتمع الدولي، وقال: "لأن زمن الحروب ولّى، ويتطلب في هذه المرحلة الحنكة والسياسة على الصعيد الدولي".

وأشار تل داري: "اتفاق المكونات في شمال وشرق سوريا يجعل تأثيره أقوى في المجتمع الدولي، وأيضًا يشكل قوة ودفاعًا ضد أي هجوم محتمل من قبل الدول الاستعمارية على مناطقنا، لأن الشعوب بتفرقتها تصبح ضحية المزاد والبازار السياسي بين الدول المحتلة".

وناشد الشاعر الكردي لوري تل داري جميع الأحزاب والشخصيات والمثقفين لتوحيد الصف لأن الاتفاق والوحدة بين أبناء المكونات والأحزاب السياسية له تأثير أقوى في الداخل والخارج ويساهم في الانتصار على أي قوة معادية في المنطقة.

(أ ب)

ANHA