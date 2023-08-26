لليوم السابع على التوالي تتواصل التظاهرات والاحتجاجات من قبل أهالي السويداء، حيث رفع المحتجون سقف المطالب التي بدأت من المطالبة بتحسين الظروف المعيشية، وصولاً للمطالبة بإسقاط الحكم، والوصول إلى سوريا لا مركزية.

ورفع المحتجون اليوم يافطة مكتوبة باللغتين العربية والكردية، تتضمن عبارات رافضة للاحتلال التركي لعفرين. كما تضمنت عبارة (Berxwedan Jiyan e)، باللغة الكردية والتي تعني المقاومة حياة.

وظهر شعار المقاومة حياة في بداية ثمانينيات القرن الماضي عندما رفعه رواد حركة حرية كردستان في السجون التركية ضد القمع والتعذيب. وما زال الشعب الكردي يردد هذا الشعار خلال مسيرة نضاله من أجل الحرية.