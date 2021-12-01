سفيرة أميركية تدعو مجلس الأمن للتركيز على التهديدات الإيرانية في المنطقة

وجاء ذلك في إحاطة قدّمتها سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الثلاثاء حول "الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية".

وقالت غرينفيلد أنه "لا يمكن تجاهل تأثير أفعال إيران التخريبية في المنطقة، وطموحاتها النووية، وكراهيتها لإسرائيل".

وأشارت إلى أن مجلس الأمن "يمكنه إصدار قرارات ضد إيران بهدف الحد من الأنشطة الإقليمية التخريبية والتهديدات النووية ودعم المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله".

وتابعت: "رأيت وضعاً أمنياً خطيراً في إسرائيل التي تتعرض بانتظام للهجوم من قبل المنظمات الإرهابية، بما في ذلك حماس وحزب الله، وكلاهما مموّل من إيران".

وأعربت السفيرة الأميركية أيضاً، استناداً إلى زيارتها لإسرائيل، عن قلقها بشأن تركيز الأمم المتحدة أحادي الجانب على إسرائيل، لافتة إلى أن اجتماعات مجلس الأمن الشهرية بشأن الوضع في الشرق الأوسط تركز بشكل شبه حصري على إسرائيل.

وشدّدت على أن "اهتمام مجلس الأمن الدولي يجب أن يعكس كافة المجالات التي تهدّد الأمن والسلم الدوليين، وأن نعقد اجتماعات عامة بشأن لبنان وأن نعقد اجتماعات أكثر انتظاما بشأن إيران".

وتأتي تصريحات السفيرة الأميركية بالتزامن مع أخرى نقلها موقع "أكسوس" الإخباري عن مصدرين أميركيين قولهما قبل يومين، أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا بأن إيران تسعى لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة.

ويستخدم اليورانيوم عالي التخصيب في صنع أسلحة نووية، وتعتقد إسرائيل أن هذا قد يدفع طهران إلى زيادة الهجمات ضد القوات والمصالح الأميركية في المنطقة من خلال وكلائها.

(ش ع)