وقال السفير الأمريكي السابق لدى اليونان نيكولاس بيرنز أمام القمة الاقتصادية اليونانية السنوية الحادية والثلاثين، إن الرئيس التركي أردوغان ذهب بعيدًا في تحديه لسيادة اليونان ومياهها الإقليمية، بحسب صحيفة كاثيمريني اليونانية.

وقال بيرنز، وهو أحد مستشاري الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الأمر متروك لتركيا للتراجع وإنهاء هذه "الإجراءات العدوانية للغاية" ضد اليونان وقبرص والعودة إلى الحوار.

وتابع: "لقد أصبحت تركيا مصدر قلق كبير لحلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أنشطة تركيا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وتورطها في سوريا وليبيا وقره باغ، فضلًا عن شرائها لصواريخ إس -400 الروسية الصنع.

وأشار بيرنز أيضًا إلى الموقف الاستبدادي لتركيا في القضايا الداخلية، قائلًا إنه "يمثل مشكلة بالنسبة لتحالف ديمقراطي مثل الناتو"، وهو أمر يحتاج إلى معالجة من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

(م ش)