سفينة حربية امريكية تعترض صواريخ اطلقت من السواحل اليمنية

وأفادت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، بأن سفينة حربية أمريكية اعترضت مساء الخميس، صواريخ عدة أطلقت عليها من السواحل اليمنية.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن “سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في الشرق الأوسط اعترضت عدة مقذوفات بالقرب من ساحل اليمن يوم الخميس”.

وذكر أحد المسؤولين، أن “الصواريخ أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران، والذين يشاركون في صراع مستمر في اليمن، وتم اعتراض 2 أو 3 صواريخ على الأقل”.

وأضاف: “لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه الصواريخ”، مرجحاً أن تكون الصواريخ قد أطلقت على المدمرة الأمريكية “يو أس أس كارني” أو تم إطلاقها نحو هدف آخر.

وبحسب CNN، عبرت السفينة الأمريكية “يو أس أس كارني” قناة السويس إلى البحر الأحمر أمس الأربعاء، لتساعد في “ضمان الأمن البحري والاستقرار في الشرق الأوسط”.

(سـ)