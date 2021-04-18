سفن حربية بريطانية تتجه إلى البحر الأسود

وأضافت المصادر لصحيفة "صنداي تايمز"، البريطانية، أن "إرسال هذه السفن يهدف إلى إظهار التضامن مع أوكرانيا وحلفاء بريطانيا في حلف شمال الأطلسي".

وأشار التقرير إلى إن "مدمرة مسلحة بصواريخ مضادة للطائرات وفرقاطة مضادة للغواصات ستغادران مجموعة مهام حاملة الطائرات البحرية الملكية في البحر الأبيض المتوسط وتتجه عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود".

وتصاعدت التوترات بين موسكو وكييف وسط حشد للقوات الروسية على طول الحدود واندلاع اشتباكاتٍ في شرق أوكرانيا بين الجيش والانفصاليين الموالين لروسيا.

وقال متحدث باسم الوزارة للصحيفة، إن "الحكومة البريطانية تعمل عن كثب مع أوكرانيا لمراقبة الوضع وتواصل دعوة روسيا إلى وقف التصعيد".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله إن "المملكة المتحدة وحلفاءنا الدوليين ثابتون في دعمنا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وكانت روسيا أرسلت 15 سفينة حربية إلى البحر الأسود لإجراء مناورة، أمس السبت، وسط تجدد التوترات شرق أوكرانيا.

(دع)