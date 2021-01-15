سفارة الولايات المتحدة في دمشق: ندعم الحوار الكردي ونتطلع إلى استمراره

ونشرت السفارة على موقعها الرسمي على "فيسبوك" منشوراً باللغات (الانكليزية والكردية والعربية) قالت فيه:

"تدعم الولايات المتحدة الحوار الكردي-الكردي وتتطلع إلى استمرار تقدمه. هذه المناقشات تدعم وتكمل العملية السياسية الأوسع بموجب قرار مجلس الأمن 2254 نحو تأمين مستقبل أكثر إشراقًا لجميع السوريين".

يذكر أن المباحثات والحوار الكردي مابين الطرفين الكرديين (المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية) متوقفة منذ مدة بسبب غياب ممثل الطرف الأمريكي الذي يرعى تلك المباحثات، ومن المزمع أن تعين أمريكا مبعوثاً جديداً بعد الانتهاء من تنصيب جو بايدن لرئاسة أمريكا.