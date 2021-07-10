صدور نتائج شهادتي الثانوية والإعدادية لعام 2021 في مقاطعة الشهباء

وأصدرت اليوم النتائج لشهادتي الثانوية والإعدادية على مستوى إقليم عفرين وذلك في ناحيتي أحداث وتل رفعت التابعتين لمقاطعة الشهباء.

وبلغ عدد الطلبة في الفرع العلمي 94 طالباً والفرع الأدبي 140 طالب/ة أما عن شهادة الإعدادية (التاسع) فقد تقدم 46طالباً للامتحانات النهائية.

وكانت أعلى درجة في الفرع العلمي هي 885 من أصل 900 درجة.

والفرع الأدبي 859 من أصل 900 درجة

أما عن الشهادة الإعدادية كانت أعلى درجة هي 593 من أصل 800 درجة.

ونسب النجاح لهذا العام بحسب اللجنة (العلمي 78%، الأدبي 53%، الإعدادي 10%)

فيما أعلنت اللجنة عن تعميم أجل طلاب شهادتي الإعدادية والثانوية وهو كالآتي:

يحق لجميع الطلاب الاعتراض على علامات ثلاث مواد فقط، وذلك لمدة ثلاث أيام من تاريخ 11/7/202 حتى تاريخ 13/7/2021. يحق للطالب الراسب بأربع مواد لا أكثر أن يتقدم إلى دورة امتحانية الثانية (التكميلي). تسجيل الدورة التكميلية يبدأ بتاريخ 14/7/ 2021 إلى 17/7/2021 ولا يقبل أي طالب التقدم للامتحان بعد انتهاء مدة التسجيل. الدورة الامتحانية الثانية (التكميلي) تبدأ بتاريخ 24/7/2021 يوم السبت، وتنتهي بتاريخ 2/8/2021 يوم الأحد.

والجدير بالذكر أن النتائج قابلة للتغيير بعد انتهاء مهلة الاعتراض على العلامات من قبل الطلبة.

(ل ش)

ANHA