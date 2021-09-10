صدور نتائج امتحان القبول الجامعي

تقدم حوالي 3 ألاف طالب وطالبة للامتحان بغية قبولهم في جامعات شمال وشرق سوريا (روجافا ، كوباني ، الشرق)، في الأول من شهر أيول الجاري.

ويُقبل الطلاب وفقًا لدرجة امتحان القبول ودرجة شهادة الصف الثاني عشر . سيكون قبول الطلاب في الجامعات بالاعتماد بنسبة 70 بالمئة على نتيجة امتحان القبول وبنسبة 30 بالمئة على نتيجة شهادة الصف الثاني عشر.

وسيفتح باب تسجيل أمام طلاب شمال وشرق سوريا اعتبارًا من يوم غد 11 أيلول وسيستمر حتى التاسع عشر من الشهر ذاته. وسيتم الإعلان عن النتائج في 30 أيلول.

كما يبدأ التسجيل في الجامعات الثلاث من 2 إلى10 تشرين الأول. وسيبدأ العام الدراسي 2021-2022 في هذه الجامعات الثلاث في العاشر من تشرين الأول القادم في شمال وشرق سوريا.

(م)

ANHA