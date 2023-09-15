صدور العدد الـ19 من مجلة شرمولا الأدبية

تناول العدد التاسع عشر من مجلة شرمولا الأدبية، "التدوين والتوثيق التاريخي" كملف للعدد، واحتوى على مواضيع أدبية وثقافية متنوعة لعشرات الكتاب في شمال وشرق سوريا والعالم العربي.

وجاء العدد الجديد في 152 صفحة، بقسميه الكردي والعربي.

وتضمن القسم العربي:

الافتتاحية:

أهمية التدوين والتوثيق التاريخي.

ملف العدد:

ـ أهمية التدوين والتوثيق ومنهجية البحث التاريخي.

ـ التوثيق التاريخي في الأدب.

حوار العدد:

ـ مع الباحث عبد الله شكاكي..

دراسات:

ـ جانب من تطور الحكومات والإمارات الكُردية المستقلة.

ـ تاريخ كُردستان والبحث عن الذات الكُردية في قصيدة (من أنا؟!) للشاعر جگرخوين.

ـ التوثيق ... من أقراص الطين إلى الذكاء الاصطناعي.

ـ التجربة الاعتقالية الفلسطينية في بعدها التوثيقي.

كتب (قراءات وإصدارات):

ـ إصدارات الكتب.

قصة:

ـ ذات الجديلتين.

ـ ثمّ تلاشى صراخي.

ـ ضد مجهول.

ـ لعنة الحب.

ـ تكايا الوردة.

قصائد:

ـ على بعدِ أٌمنيةٍ من ينابيعِ اليخضور.

ـ ليس العيب في اسمي.

ـ سطور الحب.

كما تضمنت لوحات فنية لكل من (أمين عبدو، وسولين أوسي، وأصلان معمو، ومحمد شاهين، وأمل عطار، وأكرم تاني، وسيدرا هبو).

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