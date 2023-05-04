صدور العدد الـ 89 من مجلة YPJ Star

تناولت العناوين الرئيسة للعدد الـ 89 الخاص بشهر أيار الجاري لمجلة "YPJ STAR": "سنحافظ على ذكرى الشهداء"، و"وعد كوليسوران"، "يحيا الإنسان بالعمل الدؤوب"، و"الأخلاق والجمال".

كما يتناول العدد أيضاً تقييمات القائد عبد الله أوجلان بخصوص شهداء شهر أيار، حياة أول طيّارة أميليا ماري إيرهارت وبطلات شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى استذكار المقاتلات، كما خُصّص عددٌ من صفحات المجلّة للدراسات المتعلّقة بالثقافة العسكريّة، المفاهيم العسكريّة، الجنولوجيا، الصحة والعديد من المواضيع المتنوعة.

مجلّة YPJ STAR هي مجلّة سياسيّة، فكريّة وعسكريّة شهريّة، تصدر عن المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة باللغتين العربية والكردية، صدر عددها الأوّل في شهر كانون الأول عام 2016 وتُنشر على مستوى شمال وشرق سوريا.

وفي عام 2022 بدأ نشرها إلكترونيّاً على الموقع الرسمي لوحدات حماية المرأة.

رابط موقع وحدات حماية المرأة لمن يرغب المتابعة هو كالتالي:

https://ypjrojava.net/

(هـ أ/ر)

ANHA