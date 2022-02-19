صدور العدد الأول من مجلة سلافا للعام الجديد

صدر العدد الأول من مجلة سلافا لعام 2022 عن اتحاد المرأة الشابة.

وأفردت المجلة صفحات عددها الجديد للعديد من المواضيع المهمة منها تقييمات القائد عبدالله أوجلان، المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان، ذكرى استشهاد الشهيدة فيان صوران، اعتداء الدولة التركية المحتلة على أعضاء اتحاد المرأة الشابة فيان كوباني ونوجيان وروجين. مقاومة السجينات في سجون الدولة التركية، مقاومة كاري ومقاومة اتحاد المرأة الحرة – ستار.

وتصدر مجلة سلافا باللغتين العربية والكردية، وتصدرت أغلفة العدد الجديد صور الشهيدة ساكينة جانسيز وصور عضوات اتحاد المرأة الشابة اللواتي استشهدن جراء قصف الاحتلال التركي لمدينة كوباني.

صدرت مجلة سلافا لأول مرة عام 2014 عن اتحاد المرأة الشابة، وتعنى المجلة بالقضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا المرأة والتحليلات والمذكرات بالإضافة إلى مواضيع أيديولوجية وثقافية وفنية.

ANHA