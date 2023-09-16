صدور أغنيتين جديدتين تخليداً لذكرى جينا أميني

وقتلت الشابة الكردية جينا أميني في 16 أيلول 2022 تحت التعذيب بعد اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق" الإيرانية، وأدى مقتلها انطلاق انتفاضة شعبية في روجهلات كردستان وإيران والعالم.

بالتزامن مع الذكرى السنوية للانتفاضة ومقتل جينا أميني أصدر الفنان الكردي رضوان إيبري أغنية مصورة بعنوان (جينا أميني) فيما نشرت منصة ’كوم موزيك‘ الأغنية المصورة على حسابها على مواقع التواصل الافتراضي.

كما أصدرت الفنانة فرميسك حافظ أغنية مصورة بعنوان (فرميسك – الدموع) ونشرتها على قناتها في موقع يوتيوب.

ونشرت الفنانة فرميسك منشوراً على حسابها في فيسبوك قالت فيه: "سعيدة جداً أنني تمكنت بالتعاون مع أشخاص مخلصين من إنجاز عمل فني، سيصدر بالتزامن مع ذكرى مقتل جينا أميني".

(ك)