صدور عدد جديد من مجلة سلافا

وتُصدر مجلّة سلافا الغنيّة بمحتواها المتنوّع من قبل اتحاد المرأة الشابة باللغتين الكرديّة والعربيّة.

ويسلّط العدد الجديد من المجلّة الضوء على ميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي يصادف الـ 4 من نيسان والحملة الجديدة التي تحمل شعار "المرأة، الحياة، الحريّة؛ الاستقلاليّة، الحريّة". كما تحتوي المجلّة على تقييمات القائد عبد الله أوجلان.

كما خُصّصت ضمن صفحات المجلّة مساحةً لاستذكار الكريلا وتسليط الضوء على فحوى وأهميّة كلّ من 8 آذار وعيد نوروز.

وتصدر مجلة سلافا عن اتحاد المرأة الشابة منذ عام 2014، وتتناول مختلف القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة والنسائيّة، بالإضافة إلى التحليل والاستذكار والنشاطات الثقافيّة والفنيّة والأيديولوجيّة.

(ر)