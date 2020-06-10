سدّ النّهضة.. مصر تتمسّك بشروطها وغداً جلسة جديدة

وفي المقابل، وعد الوفد الإثيوبي بتقديم مقترح متكامل للاجتماع، فيما أعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه المقدّم في وثيقة الحلّ الوسط التي طرحها في الاجتماع السابق.

وستستأنف الدول الثلاث، الخميس، جلسة جديدة تستضيفها إثيوبيا لمواصلة المفاوضات والعمل على التوصّل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة بشأن سدّ النهضة.

وأكّدت مصر ثوابتها في أزمة سدّ النهضة، وتشمل مطالبة إثيوبيا بإعلان أنّها لن تتّخذ أي إجراء أحادي بشأن ملء سدّ النهضة، لحين إنهاء المفاوضات والتوصّل لاتفاق، وأن ينحصر دور المراقبين على تسهيل المفاوضات فقط.

وشدّدت على أن تكون مدّة المفاوضات من 9 إلى 13 يونيو، على أن يتمّ التوصّل خلال تلك المدة للاتفاق الكامل لقواعد الملء والتشغيل.

(ي ح)