صدى صوت الطلقة الأولى في 15 أب انتشر في الأرجاء

أعلن حزب العمال الكردستاني عن البدء بالكفاح المسلح بعد محاولات سياسية عديدة لم تنفع مع دولة الاحتلال التركي، عبر إطلاق القيادي والفدائي وقائد قفزة 15 آب عكيد (معصوم قورقماز) أول رصاصة صوب سلطات الدولة التركية عام 1984، انتقاماً لشهداء سجن آمد.

وكسرت قفزة 15 آب (يوم الانبعاث الوطني) حاجز الخوف لدى الشعب الكردي، في التصدي لمحاولات الدولة التركية في القضاء عليه وإبادته، ودفعه للنهوض والسعي نحو التحرر، كما أسست القفزة أرضية لإنشاء القوات العسكرية.

وبمناسبة الذكرى السنوية الـ 39 لقفزة 15 آب، أكّد مواطنون في حيي الشيخ مقصود والأشرفية على أن إطلاق الشهيد معصوم قورقماز أول رصاصة وبدء الكفاح المسلح هي الخطوة والطريقة المُثلى لصد هجمات المستعمرين والمحتلين.

استذكر بدران حمو السنوية الـ 39 لـ 15آب، وبارك المناسبة على القائد عبد الله أوجلان والمقاومين في السجون والمقاتلين في مناطق الدفاع مديا، وقال: "قفزة 15 آب بداية شرارة مقاومة تاريخية للشعب الكردي، وبفضل هذه القفزة ثأر شبابنا أمام انتهاكات الفاشية التركية والذهنية المهيمنة".

ونوّه بدران: "بدأت القفزة بعدد بسيط من الرفاق، والآن انضم الآلاف من أبنائنا وبناتنا إلى حركة حرية كردستان وتوسعت بشكل أكبر، لأن هذه القفزة هي قفزة حقيقية ونابعة من إيمان وجسارة بطولية، والوحيدة التي استطاعت أن تُزيل حاجز الخوف لدى الشعب الكردي ودفعتهم للثأر من الطغاة".

قفزة 15 آب استمرار لمقاومة 14 تموز

وأشار بدران إلى أن بندقية الشهيد معصوم قورقماز، أيقظت الكرد من سباتهم، وحولتهم إلى مقاومين ذوي إرادة قوية وأهداف، وقال: "استمدت قفزة 15 آب الشجاعة والإرادة من مقاومة السجون 14 تموز، ومن نضال الرفاق الأربعة محمد خيري دورموش، وعاكف يلماز، وعلي جيجك ومظلوم دوغان".

وبيّن بدران أن مقاومي السجون كان لهم الدور الأكبر في إثبات الهوية والوجود الكردي، وقال: "إن دعوة محمد خيري دورموش لرفاقه خارج المعتقل ببدء الكفاح المسلح، كانت الخطوة الأولى في قفزة 15 آب، بعد أن أدرك حقيقة الدولة التركية بأنها لا تقتنع عن طريق السياسة، ولن تتوقف عند حدها ما لم تُستخدم ضدها القوة".

بدوره، رأى سليمان عارف في قفزة 15 آب الحل الأمثل لمواجهة الاحتلال التركي، وقال: "دولة الاحتلال التركي لا تفقه شيئاً عن السياسة، كان من المفترض إعلان الكفاح المسلح مبكراً، لأنها الخطوة الجديرة بإفشال مخططات الاحتلال التركي".

واعتبر سليمان قوة الشهيد معصوم قورقماز دافعاً لتوجّه أبناء الشعب الكردي للانضمام لحركة حرية كردستان، وقال: "تجرأ الآلاف من أبنائنا وبناتنا على الوقوف أمام دولة احتلالية، باعتمادهم على شجاعة الشهيد معصوم قورقماز".

وتأثراً بشجاعة الشهيد معصوم قورقماز، انضم سبعة أفراد من أقرباء المواطن عارف سليمان إلى النضال الكردستاني، وقال: "بعد أن أدركنا أن المحتلين والطغاة سلبوا منا حقوقنا بالقوة والعنوة صممنا على استردادها بنفس الطريقة، بانضمامنا في صفوف الكريلا".

التحرر من قيود العبودية

زينب ناصر أشادت بدور الشهيد معصوم قورقماز بإخراج الكرد من الظلمات إلى النور، وقالت: "بخطوة الشهيد معصوم عبر رصاصته الأولى، أنار للكرد درب المقاومة والتحرر من قيود العبودية".

وأكدت أن شهادة المناضل معصوم قورقماز لا تعني نهاية المقاومة، على العكس إنما دوام استمرارها، وقالت: "استشهد عكيد وانطلق عوضاً عنه الآلاف منه، وبفضله وصلنا إلى مراحل متقدمة من المقاومة كما أسسنا قوانا العسكرية".

ثورة 19 تموز تقدمت بفضل قفزة 15 آب

أيتان رشو نوّهت إلى أن عائلتها كانت من المتأثرين بعمل الشهيد معصوم قورقماز البطولي، وقالت: "أربعة من أشقائي انضموا إلى حركة حرية كردستان، بعد أن علِموا بمقاومته، ثلاثة منهم استشهدوا، والرابع معتقل لدى سلطات الاحتلال التركي".

أشارت أيتان إلى أن صدى الرصاصة الأولى التي أطلقها الشهيد معصوم قورقماز انتشر في الأرجاء، وشجّع الشعب الكردي على النهوض والتحرر، وقالت: "اليوم نخوض كفاحاً مسلحاً ضد عدونا بفضل شهيدنا معصوم قروقماز".

والشهداء هم كل من "نضال رشو، الاسم الحركي ريناس، وحسن، الاسم الحركي بدران، نديم رشو"، أما المعتقل فهو محمد رشو الاسم الحركي فؤاد.

أرجعت أيتان فضل نجاح ثورة 19 تموز إلى قفزة 15 آب وقالت: "ثورتنا وصلت إلى مستويات جيدة وحققت مكاسب لأننا سرنا على خطا الشهيد معصوم قورقماز، كما أننا شكلنا قواتنا العسكرية، YPG، YPJ، HSD".

(أ ب)

ANHA