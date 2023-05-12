صدى أنغام مكونات المنطقة في مهرجان أوركيش

تحت شعار "بالحناجر المقدسة تقام الثورات" ومشاركة 30 فرقة فنية من مناطق شمال وشرق سوريا، تتواصل لليوم الثاني فعاليات مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني، على مسرح مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

وحضر المهرجان العشرات من الأهالي ومحبي الموسيقى والأغاني وممثلين عن الإدارة الذاتية وأعضاء المؤسسات المدنية ومؤسسات الثقافية والفن.

وشاركت في فعاليات اليوم الثاني للمهرجان كل من فرقة الفتريا (ديرك)، فرقة بوطان (كوباني)، فرقة الشهيدة هفرين (كوباني)، فرقة دوسر (الطبقة)، فرقة الشهيد سرحد (رميلان)، وفرقة التراث من الرقة. وقدمت الفرق الفنية المشاركة مجموعة من أغانيها الجديدة والتراثية، بحضور أعضاء لجنة التقييم.

وبعد أن قدمت الفرق المشاركة أغانيها، قدمت فرقة الجرنية من مدينة الطبقة باقة من الأغاني، عقد الحضور على أنغامها حلقات الدبكة.

وتستمر فعاليات مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني حتى تاريخ 16 أيار الجاري.

(ك)

ANHA