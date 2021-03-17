سد النهضة.. قلق مصري سوداني من تعنّت أثيوبيا

وقال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86 في المئة في نهر النيل.

وجاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بمناسبة الذكرى العاشرة لبناء سد النهضة الأثيوبي، وحضرها كبار رجال الدولة وعدد من المسؤولين، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضاف ميكونين أن "سد النهضة هو المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين"، مشيرًا إلى أنهم مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية.

وبدوره، صرح وزير الري الأثيوبي سيليشي بيكيلي أن "بلاده ملتزمة بمبدأ الالتزام بالقوانين الدولية للمياه العابرة للحدود، إلا أن جهودها للتعاون مع الدول المتفاوضة لم تأتِ بنتائج إيجابية حتى الآن".

هذا وأعلنت أديس أبابا، الشهر الماضي، أنها ستمضي قدمًا في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، أي بعد أقل من 3 أشهر.

وذكرت أن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب (ما يقارب 3 أضعاف حجم الملء الأولي المنفذ العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب).

هذا وتطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث (مصر، السودان وإثيوبيا) ويؤمّن مصالحها المائية، تنفيذًا لمقررات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.

وتؤكد القاهرة استعدادها للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

كما جددت دولتا مصر والسودان، الأسبوع الماضي، قلقهما إزاء التحرك الأثيوبي نحو الملء الثاني لسد النهضة في شهر تموز/ يوليو المقبل، دون التوصل إلى اتفاق حول الملف مع الخرطوم والقاهرة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك، في القاهرة: "لسنا ضد التنمية في أثيوبيا، ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين المصري والسوداني".

(ش ع)