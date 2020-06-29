سد النهضة على طاولة مجلس الأمن اليوم

واستبقت مصر الجلسة المرتقبة بإجراء سلسلة اتصالات ومشاورات رفيعة المستوى مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وقامت بالتنسيق مع فرنسا، التي تترأس مجلس الأمن خلال شهر حزيزان/يونيو الجاري، وكذلك مع الولايات المتحدة التي استضافت عدة جولات للمشاورات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

واستباقًا للجلسة، كان الاتحاد الإفريقي قد عقد قمة مصغرة يوم الجمعة الماضي، أسفرت عن التزام إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراء أحادي في شأن ملء السد، قبل حل الأزمة، وتحديد إطار زمني ملزم خلال أسبوعين.

وتأتي جلسة مجلس الأمن المرتقبة وسط انفراجة في المفاوضات بين الدول الثلاث -مصر والسودان وإثيوبيا- بعد تدخل الاتحاد الإفريقي الذي أكد على حدوث تقدم في المفاوضات.

ويُذكر أن سد النهضة صُمم ليكون أكبر سدّ في إفريقيا، ضمن خطة إثيوبيا لتصبح أكبر مصدر للطاقة في القارة، عبر توليد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء.

وتعتزم إثيوبيا ملء السد دون الأخذ بعين الاعتبار احتياجات دول المصب، وهذا ما يعرض الأمن الغذائي المصري للخطر.

(ش ع)