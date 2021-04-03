سد النهضة على المحك.. إثيوبيا تستبق محادثات كينشاسا وتأجيل المفاوضات للغد

وتأتي تصريحات وزير الري الإثيوبي على هامش اجتماعات سد النهضة في كينشاسا، إذ يحظى هذا الاجتماع بأهمية كبرى كونه أول اجتماع عقب تولي الكونغو رئاسة الاتحاد الافريقي فبراير الماضي، خلفاً لدولة جنوب أفريقيا كما أنه أول اجتماع بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شديدة اللهجة الذي حذر فيها من المساس بحصة مصر من مياه النيل.

ويبدو أن التصريحات الاثيوبية الاستفزازية كان لها أثر سلبي على مفاوضات كينشاسا المقررة حيث أعلنت وسائل إعلام إنه تم تأجيل بدء جولة مفاوضات سد النهضة في الكونغو، لغد؛ بسبب تأخر وصول الوفدين المصري والسوداني للعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وفي وقت سابق أعلنت مصر عن وصول وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بناء على الدعوة التي وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وبمشاركة وزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

ويأتي حرص مصر على تلبية هذه الدعوة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة انطلاقا من موقفها الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.

وكان من المقرر أن تنطلق اليوم السبت، جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة يرعاها الاتحاد الأفريقي بمشاركة وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، تستضيفها كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، ولكن تم تأجيلها للغد دون ذكر أسباب حقيقية.

وتعد جولة المفاوضات الجديدة حول سد النهضة، الأولى منذ انتقال رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى الكونغو الديمقراطية، كما أنها الأولى منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

(أ ع)