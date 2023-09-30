صبري أوك: يجب أن تصبح مؤامرة 9 تشرين الأول سبباً لوعي كبير وإعادة بناء

جاء حديث عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، صبري أوك، في حواره لوكالة فرات للأنباء، الذي طالب بإدانة مؤامرة 9 تشرين الأول من خلال فعالياتٍ أكثر راديكالية وتأثيراً في شمال كردستان وتركيا.

وقال: "يجب على الشبيبة والنساء وكافة فئات المجتمع من عمر السبع سنوات وحتى السبعين عاماً، أن يتخذوا موقفاً ضد العزلة، ومحاسبة القوى المتآمرة إلى حد تذكيرها دائماً بمؤامرة 9 تشرين الأول، كما هو الحال في روج آفا وشنكال، كي لا تتحدث عن ذلك مرة أخرى".

وأضاف "كما يجب أن تعلم هذه القوى أنها مسؤولة ومذنبة، وعلى هذا الأساس، يجب أن تصبح مؤامرة 9 تشرين الأول سبباً لوعي كبير وإعادة بناء، وقبل كل شيء، تنفيذ فعاليات غير محدودة".

يتبع...

(ل م)