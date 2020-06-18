وعقد وزراء دفاع الدول الأعضاء بـ"الناتو" أمس اجتماعاً بالفيديو، شارك فيه مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وبحسب مصادر شبكة العربية، فإن ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا من بين الدول السبع التي دعمت فرنسا خلال اجتماع الناتو.

وفي سياقٍ متصل، أكد دبلوماسي أوروبي أن "الاتحاد الأوروبي قلق من تصاعد التوتر في شرق المتوسط"، كاشفاً أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيبحثون العلاقات مع تركيا في اجتماعهم المرتقب في 13 تموز/يوليو المقبل.

من جهته، سيبحث مجلس حقوق الإنسان في جنيف "الانتهاكات الخطيرة في ليبيا"، خلال اجتماعه ظهر اليوم الخميس.

واتهمت فرنسا تركيا بارتكاب انتهاكات متكررة لحظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على ليبيا، مؤكدةً أن أنقرة تقف عقبة أمام تأمين وقف إطلاق نار هناك.

ويذكر أن لدى الاتحاد الأوروبي عملية بحرية في البحر الأبيض المتوسط ("إيريني") تهدف إلى المساعدة على فرض حظر الأسلحة.

ويحاول منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تأمين دعم "الناتو" للجهود البحرية للاتحاد الأوروبي، لكن دبلوماسيين ومسؤولين قالوا إن تركيا من المحتمل أن تمنع أي خطوة من هذا القبيل.

وقال بوريل إنه يأمل أن يتم "وضع اتفاق متعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو" قريباً، لأن المساعدة في فرض حظر الأسلحة تخدم المصالح الأمنية لكلا المنظمتين.

(ش ع)