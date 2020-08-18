سبعة عشر غارة خلال ساعة.. غارات روسية مكثفة ومتواصلة على ريف إدلب

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات الحربية الروسية تواصل تحليقها في أجواء ريف إدلب الشمالي على مقربة من الحدود مع لواء اسكندرون، وسط غارات متواصلة تشنها على المنطقة.

وارتفع تعداد الغارات التي شنتها خلال 60 دقيقة، إلى 17 غارة جوية، استهدفت خلالها منطقة الشيخ بحر ومحيطها ومحيط حربنوش شمال مدينة إدلب.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم الثلاثاء، تحليقًا لطائرات حربية روسية في أجواء محافظة إدلب، وسط تنفيذها لأكثر من 5 غارات جوية على أماكن في أطراف بلدة معرة مصرين وقرية الشيخ بحر في القطاع الشمالي من الريف الإدلبي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية، حيث تواصل الطائرات تحليقها في أجواء المنطقة.

(ي ح)