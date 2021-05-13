صباح العيد يبدأ بزيارة مزارات الشهداء

يحتفل المسلمون، اليوم، بعيد الفطر السعيد، بعد صيام شهر رمضان.

وفي شمال وشرق سوريا، وبعد الانتهاء من أداء صلاة العيد، توجه الأهالي نحو مزارات الشهداء، ووضعوا الورود على أضرحتهم.

فيما توجه أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، إلى مزار شهداء مقاومة حي الشيخ المقصود في حي السكن الشبابي.

صلا

وكان في استقبال الأهالي والوفود مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية قوى الأمن الداخلي وأعضاء وقوات حماية المجتمع.

وفي مزارات الشهداء، ألقيت خطب من قبل إداريين في مجالس عوائل الشهداء، هنأت بقدوم العيد، وتمنت أن يكون العيد بداية للانتصارات وتحرير المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

فيما أكدت على متابعة النضال والمقاومة، والسير على خطا الشهداء.

ووضع الأهالي أكاليل الورد على أضرحة الشهداء، بالإضافة إلى سقاية الورود التي نبتت عليها، وإشعال البخور والدعاء، وتوزيع الحلوى على الأطفال، وتبادل التهاني بقدوم العيد.

(سـ)

ANHA