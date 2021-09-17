سبع وفيات و٢٨٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الجمعة تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا، و283 إصابة جديدة.
خبر 2021-09-17T20:56:00 مركز الأخبار

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنَّ الوفيات هي لثلاث رجال من الحسكة ورجلين وامرأة قامشلو وامرأة من منبج.

وأكد أنهم سجلوا ٢٨٣ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٥٣ ذكور و ١٣٠ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٦٢ حالة في الحسكة

٧٣ حالة في قامشلو

٤٧ حالة في ديرك

٣ حالات في رميلان

حالة واحدة في كركي لكي/ معبدة

٣ حالات في عامودا

٩ حالات في الدرباسية

١٣ حالة في كوباني

٥٠ حالة في الرقة

٧ حالات في الطبقة

١٥ حالة في دير الزور

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٤٢٤٧ حالة منها ٨٣١ حالة وفاة و ٢٠٤٢ حالة شفاء.

(ل)

ANHA


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