سبع حالات وفاة و٨٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لـ امرأتين من الحسكة وواحدة من قامشلو ورابعة من كوباني وثلاث رجال من الحسكة ودير الزور والشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٨٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٤٦ ذكور و٣٩ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٨ حالات في الحسكة

٦ حالات في قامشلو

١٠ حالات في ديرك

٥ حالات في الدرباسية

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في عامودا

١١ حالة في الرقة

٢٢ حالة في الطبقة

١٧ حالة في الشهباء

٤ حالات في منبج

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٦ حالات شفاء جديدة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧٥٣٣ حالة، منها ٢٣٤ حالة وفاة، و ١٠٧٨ حالة شفاء.

(سـ)