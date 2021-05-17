سعيد ملا يوسف: تركيا تحارب PKK بهدف إبادة الشعب الكردي

منذ الـ 23 من شهر نيسان الفائت يتصدى مقاتلو الكريلا في إطار حملة صقور زاغروس، لهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع (زاب وآفاشين ومتينا).

أهالي شمال وشرق سوريا والشخصيات الوطنية والسياسيين والمثقفين، عبّروا عن دعمهم ومساندتهم لحملة صقور زاغروس الثورية ضد جيش الاحتلال التركي.

سعيد ملا يوسف عضو اتحاد المثقفين في ناحية كركي لكي قال إن وجود الدولة التركية قائم على سياسة إبادة الشعب الكردي، وأضاف بهذا الصدد: "الدولة التركية تريد الإبقاء على وجودها من خلال إبادة الشعب الكردي، لذا علينا توحيد صفوفنا وتقرير مصيرنا لنكون موقفًا واحدة ضد الدولة التركية".

'تركيا ترى وجود الشعب الكردي من خلال حزب العمال الكردستاني'

ونوّه ملا يوسف إلى أن الدولة التركية بدأت بمخططها الاحتلالي من غاري وصولًا إلى آفاشين وزاب ومتينا بحجة محاربة وجود حزب العمال الكردستاني، بهدف إبادة الشعب الكردي، مشيرًا إلى أن الدولة التركية "ترى وجود الشعب الكردي من خلال حزب العمال الكردستاني، لذلك استنفرت كل قواتها وأسلحتها لمهاجمة جبال كردستان".

ذكر ملا يوسف إلى أن الدولة التركية تحاول منذ مئات السنين إنهاء وجود الشعب الكردي، "فكما هو مكتوب في التاريخ منذ نشوب معركة (ملاذ كرد) عام 1071 وإلى الآن تريد الدولة التركية القضاء على الشعب الكردي إلا أنها فشلت بكل مخططاتها ومؤامرتها".

'القائد أوجلان طرح مشروع السلام'

ملا يوسف تطرق إلى مسيرة السلام التي أفشلتها حكومة حزب العدالة والتنمية، وقال حول الموضوع: "القائد أوجلان طرح مفهوم السلام والأمة الديمقراطية بين الشعوب، وقد اقترح على الدولة التركية السلام مع الشعب الكردي وحل النزاعات والمشاكل بالطرق السلمية والحوار، إلا أن الدولة التركية لم تقبل بالحوار والسلام واستمرت بمخططاتها العدائية وفي النهاية يتضرر شعبها من مؤامراتها المستمرة بدلًا أن تنشر السلام بين الشعوب".

وأكد ملا يوسف أن تركيا تحاول مد جذورها بالقوة إلى كل الدول مثلما فعلت في ليبيا وأذربيجان ومصر واليونان وغيرها من الدولة لتعتدي على شعوب العالم بشكل همجي. فيما يلتزم المجتمع الدولي الصمت إزاء المخططات التركية.

'العزلة على أوجلان والهجوم على مناطق الدفاع المشروع وحبس مياه الفرات كلها أجزاء من مخطط شامل'

ملا يوسف نوّه خلال حديثه إلى أن دول الاحتلال التركية تتبع خطة شاملة ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة، وقال: "أن تشديد العزلة على القائد أوجلان خوفًا من أفكاره، والهجوم على مناطق الدفاع المشروع حبس مياه الفرات، وهو إجراء ضد الإنسانية والحيوانات والطبيعة، وهجماتها على شعبنا في كردستان، كلها مرتبطة ببعضها البعض وأجزاء من مخطط شامل. لذلك، على أحزابنا السياسية، ولاسيما الأحزاب السياسية الكردية في باشور، الوقوف ضد مخططات الدولة التركية".

واختتم سعيد ملا يوسف حديثه بالقول: "على الشعب الكردي والمثقفين والأحزاب السياسية اتخاذ موقف حازم ضد هجمات الاحتلال التركي، فعندما تهاجم تركيا روج آفا أو باشور أو زاب ومتينا وآفاشين فهي لا تستهدف حزبًا واحدًا وإنما تهدف إلى إبادة الشعب الكردي، وبدون اتخاذ موقف موحد وحازم فإننا سنبقى ضعفاء أمام المخططات والهجمات التركية".

(ك)