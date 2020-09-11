سعيًا إلى إنهاء التوتر في المتوسط بومبيو يزور قبرص غدًا

وسيجري بومبيو محادثات في قبرص بعد زيارة للدوحة، حيث سيشارك في إطلاق المحادثات التي طال انتظارها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وأفاد بومبيو الخميس أن زيارته لقبرص ستأتي استكمالًا لاتصالات أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال بومبيو للصحفيين من طائرته إنه "يجب حل (النزاع) بطريقة دبلوماسية وسلمية"، وأضاف "لذلك سأعمل على هذا الأمر في محاولة للتأكد من أنني أفهم الأخطار المرتبطة به من وجهة نظر القبارصة".

وأشار بومبيو إلى دور ألمانيا في السعي إلى خفض التوتر، كما أدت فرنسا دورًا أساسيًّا في النزاع البحري إذ دعمت بشدة اليونان وقبرص.

وقال بومبيو "نأمل أن يكون هناك حوار حقيقي ونأمل في أن يتم سحب العتاد العسكري ليكون من الممكن عقد هذه المحادثات".

ونشرت تركيا التي تبحث عن احتياطات الغاز والنفط في مياه تطالب بها اليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي، سفينة استكشافية الشهر الماضي مدعومة بفرقاطات عسكرية.

وتأتي زيارة بومبيو بعد وقتٍ قصير على رفع الولايات المتحدة الحظر المفروض منذ عقود على قبرص، ما أثار حفيظة تركيا.

(ش ع)