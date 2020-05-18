ساسة: أفكار القائد أوجلان من شأنها المساهمة في حل النزعات في الشرق الأوسط

مع استمرار تأزم الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، تزداد أهمية الطروحات السياسية والفكرية التي طرحها القائد عبدالله أوجلان فيما يخص سبل حل هذه الأزمات، وبموازاة ذلك تتصاعد المطالب بفك العزلة عن أوجلان، خاصة مع استمرار السلطات التركية بتشديد العزلة على سجن إمرالي.

عدد من الساسة في كركي لكي أكدوا أن أفكار وآراء القائد أوجلان من شأنها المساهمة في حل النزعات والحروب في الشرق الأوسط.

إدريس ملا شريف نوه إلى أن القوة المهيمنة في العالم تواصل السعي من أجل تحقيق أطماعها في ثروات دول الشرق الأوسط، وبالتالي تواصل العمل على تأليب الشعوب ضد بعضها البعض، بهدف السيطرة عليها ونهب خيراتها، كما أكد أن تلك القوى ليس من مصلحتها تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط.

وأضاف ملا شريف إن أفكار وفلسفة القائد عبد الله أوجلان تدعو إلى تعزيز قيم "العدالة والديمقراطية، كحل بديل في مواجهة السياسات الاستعمارية"، وأضاف "القائد يسعى بالدرجة الأولى إلى زرع قيم العدالة بين المجتمعات والأديان والأطياف".

ملا شريف نوه إلى قيم العدالة والديمقراطية التي يدعو إليها القائد عبدالله أوجلان تنال قبول ورضا مجتمعات الشرق الأوسط، إلا أن هذه القيم لا تنسجم مع المصالح الاستعمارية للقوى المهيمنة "لذلك أقدمت الدول المتسلطة بالتنسيق مع تركيا على اعتقال القائد وسجنه منذ 21 عاماً، في جزيرة إمرالي"، وأضاف أيضاً "الاستمرار في فرض وتشديد العزلة، يهدف بالدرجة الأولى إلى إبقاء أفكار القائد داخل السجن، إلا أن أفكار وفلسفة القائد كسرت جدران السجن وانتشرت بين شعوب الشرق الأوسط".

ودعا إدريس ملا شريف إلى فك العزلة عن القائد عبدالله أوجلان، خاصة في ظل خطر تفشي فيروس كورونا في السجون التركية.

أما ولات إبراهيم فنوه إلى أن الحلول التي يطرحها القائد عبدالله أوجلان تهدف إلى إعادة الشرق الأوسط إلى أصحابه، وترسيخ أخوة الشعوب، وليس أن تكون المنطقة بؤرة للصراعات والنزاعات.

وأشار إبراهيم إلى أن السلطات التركية تشدد العزلة على أوجلان بهدف إبعاد تلك الإطروحات والحلول عن الشرق الأوسط، وبالتالي استمرار النزعات والحروب والصراعات.

وتطرق ولات إبراهيم إلى مشروع الأمة الديمقراطية كنموذج للتعايش المشترك بين شعوب المنطقة، منوهاً إلى ضرورة فك العزلة عن أوجلان، وإتاحة المجال أمامه للمشاركة في حل الصراع في الشرق الأوسط.

(ك)

ANHA