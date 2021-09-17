ساسة كرد يطلقون على PDK تسمية جديدة: الحزب الديمقراطي الأردوغاني العثماني

ويشارك الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب الاحتلال التركي في شن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع، في مسعى منهما لاحتلال المنطقة، إذ اتخذ الحزب مكانه في جبهات القتال ضد مقاتلي الدفاع الشعبي "الكريلا"، في خطوة ليست بجديدة على تاريخ الحزب.

وصفحات تاريخ الحزب الديمقراطي الكردستاني مليئة بالخيانات ضد الشعب الكردي، معتمداً على القوى المهيمنة لا سيما بعد بروز حركة حرية كردستان.

PDK' لا يمثل إلا الخيانة والعمالة للاحتلال التركي'

وعن ما تشهده مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، ومشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي في مهاجمة الكريلا، أعرب ساسة كرد عن سخطهم على العمالة والخيانة التي يقدم عليها الديمقراطي الكردستاني.

ويؤكد رئيس مكتب الحزب الجمهوري الكردستاني في الحسكة محمد أحمد أن باشور كردستان تشهد محاولة "حزب عميل وخائن للشعب الكردي، لا يمثل إلا مصالح الفئات المتحكمة بكردستان المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني، محاربة فكر حركة حرية كردستان الذي يمثل الأمة الكردستانية بأخلاقياتها ويجسد تطلعاتها".

وقال: "إن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ستؤدي به إلى الدمار، وتؤدي بكل من يعمل لصالح تلك الأجندات في نهاية المطاف إلى الفناء".

وأشار إلى أن سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني المتمثلة في ولائه للاحتلال التركي العثماني، دليل على خيانته العظمى للشعب الكردستاني بأكمله وفي مقدمته شعب باشور كردستان.

وحذر شعب باشور من ضياع كل المكتسبات التي تحققت بالتضحيات "نتيجة السياسات الحمقاء التي ينتهجها مسعود البرزاني وحزبه PDK".

الديمقراطي الكردستاني يتبع سياسات أعداء الكرد

وفي السياق نفسه أكد عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي عبد الغني أوسو، أن ما يتبعه الحزب الديمقراطي الكردستاني من سياسات "يدل على أنه يتبع تعليمات خارجية وليس لديه أي هدف يصبوا إليه لخدمة الكرد، بل على العكس يعمل على خيانة الكرد".

وقال: "جميعنا نعلم أن الديمقراطي الكردستاني يتعامل مع أعداء الشعب الكردي، ويرتكبون المجازر والانتهاكات بحق أبناء شعبهم بشكل يومي، وعلاقات الحزب المبنية على احتلال كردستان وإبادة الكرد مستمرة حتى هذا اليوم، لخدمة أجندات ومصالح تلك الأطراف".

الديمقراطي الكردستاني شكل ميليشيات بدعم تركي لمحاربة الكريلا

وحول مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب الاحتلال التركي في مهاجمة مناطق الدفاع المشروع، قال السياسي محمد أحمد: "إن تشكيل ميليشيات خاصة بـ PDK، أو الحزب الديمقراطي الأردوغاني العثماني، وبتدريب تركي تحت مسميات كردية، يأتي لمقاتلة قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع".

وهاجمت القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) مجموعة مؤلفة من 7 مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي مما أدى إلى استشهادهم، وفقاً لبيان نشره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، في الرابع من شهر أيلول الجاري.

وأضاف أحمد: "وتلبية الحزب الديمقراطي لسياسة الاحتلال التركي بتشكيل تلك الميليشيات ليس إلا خيانة، ودليلاً آخر على بقائه في مستنقع الخيانة الذي دخله الحزب".

ولفت من جانبه السياسي عبد الغني أوسو إلى أنه بدلاً من أن يتعامل الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK مع القوات الكردية وأحزابها، وإنشاء قوة عسكرية موحدة لمحاربة الاحتلال وأعداء الكرد" يعمل ليلاً ونهاراً على إمحاء وجود الكرد عبر قواته التي شكلها".

'على أهالي باشور فضح سياسات 'PDK

ودعا الساسة الكرد الأحزاب السياسية الكردية في باشور كردستان، لفضح سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفضح ما تسعى إليه عائلة برزاني تحديداً.

وطالبوا الأطراف نفسها وعموم الشعب الكردي بالخروج في تظاهرات واعتصامات حاشدة أمام هيئة الأمم المتحددة والمنظمات الدولية للتنديد بتلك السياسات الفاشية.

منذ عام 1983 شارك الحزب الديمقراطي الكردستاني في محاربة مقاتلي الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع "الكريلا"، عبر تشكيلات عسكرية واستخباراتية تركية بمسميات كردية.

(أ م)

ANHA