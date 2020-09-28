صاروخان: انتصرنا في حربنا ضد المرتزقة وعلينا رص الصفوف

تجمع صباح، اليوم، المئات من أهالي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة أمام مجلس عوائل الشهداء، للخروج في تظاهرة دعا إليها مجلس الناجية تنديدًا بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وجبال حفتانين والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

انطلقت التظاهرة من أمام مجلس عوائل الشهداء، وسط رفع المتظاهرين لافتات كبيرة كتب عليها " لا للاحتلال التركي"، "لا للتغيير الديمغرافي في عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض"، "لندحر الاحتلال ولنحمي قيم ثورتنا"، وأخرى كتب عليها "لندحر الاحتلال ولننهي العزلة"، بالإضافة إلى رفع أعلام الأحزاب السياسية وحركة مؤتمر ستار وأعلام قوات سوريا الديمقراطية وصور القائد عبد الله أوجلان.

التظاهرة الراجلة التي جابت الشوارع الرئيسة للمدينة، ردد خلالها المشاركون الشعارات المطالبة بحرية القائد والمنددة بهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على أجزاء كردستان.

وتوقفت التظاهرة في نهاية شارع فلسطين وتحولت إلى تجمع جماهيري، ليتم من خلالها إلقاء كلمة من قبل عضو الإدارة العامة لحزب الاتحاد الديمقراطيPYD عبد الكريم صاروخان.

حيا صاروخان في بداية حديثه شعوب المنطقة ب مكوناتها كافة والقوات العسكرية الواقفة على خطوط التماس وقال "بفضل تكاتف شعوب المنطقة وإصرار القوات العسكرية على مواجهة الإرهاب، استطعنا أن نوقف الهجمات على مناطقنا وندحر الإرهاب المنظم من قبل الاحتلال التركي على مدار التسع أعوام".

ولفت صاروخان قائلًا "من خلال تظاهراتنا وصوتنا الواحد نؤكد رفضنا التام لهجمات الاحتلال التركي، وإعادة العثمانية إلى المنطقة، كما أننا نرفض التغيير الديمغرافي لمناطقنا المحتلة والمجازر بحق شعوب المنطقة ومكوناتها المختلفة".

وأوضح صاروخان في كلمته، أنه "انتصرنا في حربنا" والآن ندخلُ مرحلةً جديدة، والتي تتطلب رص الصفوف مرة أخرى للانتصار في المرحلة المقبلة، كون هناك تغيرات كبيرة على صعيد القوى الموجودة داخل الأراضي السورية.

وأكد صاروخ في نهاية حديثه، أن "شعوب شمال وشرق سوريا بمكوناتها كافة استطاعت أن تضع بصمتها على التاريخ، وبهذه الروح سيستطيعون الاستمرار في المقاومة حتى الوصول إلى أهدافهم من خلال تنظيم أنفسهم مجددًا".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة شعوب المنطقة والشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان، وتدعو إلى إنهاء العزلة.

(د أ/هـ ن)

ANHA