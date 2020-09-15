صاروخا كاتيوشا يستهدفان المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "تعرضت المنطقة الخضراء في تمام الساعة الواحد فجر اليوم إلى سقوط صاروخي كاتيوشا"، بحسب ما أفادته شبكة سكاي نيوز.

كما وأضاف البيان أنه تم التصدي للصاروخين بالجو من خلال منظومة "سيرام" الدفاعية التابعة للسفارة الأميركية الموجودة في المنطقة الخضراء في بغداد.

إلى ذلك، البيان أكد أنه "لا يوجد خسائر أو أضرار" من جراء إطلاق الصاروخين، مشيرًا إلى أن انطلاق الصاروخين كان من منطقة علي الصالح في العاصمة العراقية بغداد.

هذا، ويذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق عشرات الهجمات التي استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية.

(ي م)