سارا خليل: الهجوم على حفتانين استهداف للوجود الكردي

بعد نحو شهرين من إعلانها شن هجوم عسكري على منطقة حفتانين في جنوب كردستان، ما تزال الدولة التركية تترنح في مواجهة مقاتلي حركة التحرر الكردستانية، وتفشل في تحقيق أهدافها الكامنة باحتلال أراضي كردستان الجنوبية.

ويرى أغلب السياسيين أن هدف تلك العملية ليس القضاء على المقاتلين الكرد المدافعين عن أرض كردستان التي تحاول تركيا احتلالها أو النيل من حركة التحرر الكردستانية ، بل يرى الجميع أن الهدف هو القضاء على الوجود الكردي أينما وجد.

العضوة في مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي سارا خليل تقول في حديث لوكالة أنباء هاوار: "على الرغم من التصعيد الكبير للدولة التركية في هذه الفترة على منطقة حفتانين عبر طائراتها الحربية وأسلحتها الثقيلة والأعداد الكبيرة من جنودها، نرى أن من أقسموا على التضحية بأرواحهم فداء لأرضهم وقطعوا وعدًا بالنصر للشعب، يقاومون بكل بسالة هناك".

وكان الهجوم التركي على منطقة حفتانين في جنوب كردستان قد بدأته تركيا في الـ17 من حزيران/يونيو، وما يزال مستمرًا على أراض تقع تحت سيادة الدولة العراقية وحكومة إقليم كردستان اللتان لم يصدر منهما أي تحرك فعلي لإيقاف الهجمات.

وتضيف سارا خليل أن "الهجوم على حفتانين له تأثير كبير في مستقبل الكرد والقضية الكردية، لأن الهجمات على حفتانين لا يستهدف فردًا أو حزبًا، بل يستهدف شعبًا بأكمله، ومجزرة ديرسم مثال على الممارسات الشنيعة للدولة التركية بحق الكرد عبر تاريخهم لنفيهم ومحو وجودهم".

وترى سارا خليل أن تركيا فشلت في نفي وجود الكرد، بفضل المقاومة التي كانت تواجهها من الأبطال الكرد الذين بفضلهم استطاع الشعب الكردي النهوض رغم النكسات التي مر بها.

وأشارت إلى أن "التصعيد الأخير في حفتانين سببه الوحدة الكردية التي هي في طريقها إلى التحقق، وهذا ما سبب جنون الدولة التركية، لذا على الأحزاب الكردية الوقوف معًا للتصدي للأطماع التركية ".

واستنكرت سارا صمت أحزاب جنوب كردستان حيال الهجمات التركية على حفتانين، وقالت إن "صمتها يدعنا نشك بأنهم راضية عن تعرض أخوتها للقصف في تلك المنطقة"، ودعتهم إلى تحمل المسؤولية والوقوف في وجه الأطماع التركية.

واختتمت سارا خليل حديثها داعية القوى الكردية وبالتحديد في جنوب كردستان إلى الوقوف مع إخوتهم الكرد والتخلي عن مصالحهم الشخصية، ودعت الحكومة العراقية إلى حماية حدودها من الهجمات التركية.

(ج)

ANHA