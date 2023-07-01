سانشيز يؤكد التزام أوروبا في دعم أوكرانيا

سانشيز وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال خلال زيارةٍ له لكييف في أول أيام تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن زيارته لهذا البلد تثبت التزاماً سياسياً واضحاً وراسخاً من جانب مؤسّسات التكتل، وأنها رسالة واضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فحواها أن التكتل مستمر في دعم أوكرانيا مهما طال الأمر.

بدوره، شدّد زيلينسكي على الأهمية الرمزية لزيارة سانشيز لكييف، ولكنه اتّهم بعض الشركاء الغربيين لبلاده بالمماطلة في تدريب طياريها على قيادة طائرات مقاتلة.

كما دعا زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى بدء العمل بشأن الحزمة الثاني عشرة من العقوبات ضد موسكو، بما في ذلك ما يتعلق بشركة “روساتوم ” الروسية، التي يواصل مسؤولوها الاستيلاء على محطة زابوريجيا النووية، وتعريض السلامة العامة للخطر، على حد قوله.

يشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق في 23 من حزيران/ يونيو الماضي، على الحزمة الحادية العشرة من الإجراءات التقييدية الاقتصادية والفردية الهادفة إلى تعزيز العقوبات الأوروبية ضد روسيا، وإنهاء التحايل عليها.

(سـ)