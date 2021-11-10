سامح شكري ينتقد سياسات تركيا: لا سبب لوجودها في سوريا والعراق وليبيا

وأعرب سامح شكري، أمس، خلال مؤتمر صحفي على هامش اليوم الثاني والختامي للحوار الاستراتيجي المصري الأميركي في واشنطن، عن قلق مصر إزاء سياسات أنقرة التي ظهرت خلال الأعوام العشرة الماضية، قائلاً:” إن مصر لا ترى سبباً يدفع تركيا للوجود عسكرياً في ليبيا، وسوريا، والعراق“.

وانتقد شكري التدخل التركي في الشؤون الداخلية المصرية، ودعم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابياً لدى مصر وعدد من الدول العربية.

وأضاف الوزير المصري: "نحن لا نرى سبباً يدفع تركيا لاحتضان قيادات الإخوان لكي يعملوا من هناك ويبثوا معلومات مضللة عبر قنوات فضائية".

ويشار أن تركيا تحتل أجزاء من سوريا والعراق وتتدخل عسكرياً في ليبيا وتدعم المجموعات المرتزقة والإرهابية في سوريا وليبيا وتمنع من تحقيق الاستقرار في هذه البلدان وذلك طعماً في احتلال أراضيها واقتطاعها لتحقيق ما يسمى حدود الميثاق الملي.

(ي ح)