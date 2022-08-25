صالح مسلم: نضالنا أجبر تركيا على التوسل لحكومة دمشق

كشف الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، أن اجتماع سوتشي الذي عُقد بين بوتين وأردوغان في 5 آب كان مختلفاً، وتطرق إلى سلسلة اجتماعات عقدت مؤخراً بين القوى المهيمنة خلال برنامج (RAVE) على فضائية روج آفا الذي عرض ليلة أمس الأربعاء.

وتطرق إلى الهجمات التركية المكثفة ضد شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص عقب اجتماعي سوتشي وطهران، ونوّه: "الآن تخوض أوروبا حرباً مع روسيا في أوكرانيا، وهذا متعلق بأوروبا، أما ما يهمنا فهو وجود تركيا ضمن الناتو ومدى استفادتها من هذا الوجود. تركيا تحارب الكرد منذ تأسيسها، وبانضمامها للحلف بدأت بمحاربة الكرد بأسلحة الناتو، كنا نأمل أن يضع الناتو حداً لذلك، ولكن وخلال اجتماع مدريد، وبكل أسف لم يتم لجم تركيا التي تلعب على عدّة حبال".

وتطرق مسلم إلى اجتماع طهران الذي عقد بين ثالوث أستانا (تركيا- روسيا- إيران)، وقال: "لم يحضر الاجتماع أي طرف سوري ولا أي طرف كردي؛ الاجتماع كان اجتماع مصالح بين تلك الدول، والآن هناك تقاطع في مصالح هذه الدول. الكل غنى على ليلاه، ولم يخرج الاجتماع بشيء مشترك. بالإضافة إلى أن تركيا لم تستطع تمرير مخططها فيه".

ثالوث أستانا سمح لتركيا بقتل الكرد

ونوّه صالح مسلم إلى أن المخطط التركي كان السماح لها بشن هجوم بري جديد ضد شمال وشرق سوريا، وقال: "المخطط التركي هو احتلال منبج وتل رفعت ومنغ، وتصفية الكرد في تلك المناطق وبشكل خاص النازحين الموجودين في مناطق الشهباء الذين يبدون مقاومة كبيرة من أجل العودة إلى منطقتهم عفرين المحتلة، ومن ثم تنفيذه مخططه ضد عفرين بشكل كامل".

وتطرق مسلم إلى أسباب عدم موافقة كل من روسيا وإيران لشن تركيا هجوم ضد مناطق منبج والشهباء، وقال: "عدم السماح لتركيا بشن هجوم ليس من منطلق أخلاقي أو ما إلى ذلك أو من أجل مصالح الكرد، في الحقيقة لأن الهجوم التركي يؤثر على مصالح إيران في تلك المناطق نتيجة وجود عدّة قرى شيعية، وتؤثر على مصالح النظام السوري المرتبط بروسيا، حيث سيتم محاصرة حلب".

وأوضح صالح مسلم أن ثالوث أستانا سمح لتركيا بقتل الكرد عبر الطائرات المسيّرة والمدافع والقذائف، وقال: "تركيا تعي جيداً أن شعب المنطقة نظم نفسه، وتعي أيضاً أن أي هجوم بري ضد المنطقة بدون فتح الأجواء أمامها سيؤدي إلى هزيمتها، لذلك لا تتجرأ على شن هجوم دون أخذ الموافقة بفتح الأجواء أمام طائراتها الحربية".

أردوغان استسلم لبوتين بعلم الناتو وأميركا

ونوّه صالح مسلم إلى أن اجتماع سوتشي الذي عُقد بين بوتين وأردوغان في 5 آب كان مختلفاً، وقال: "الاجتماع كان مع بوتين وحده، واستمر لمدة 4 ساعات، خلال الاجتماع استسلم بوتين لأردوغان، وبعد الآن لن يستطيع أردوغان اللعب على الحبلين (الروسي- والناتو)".

ويرى مسلم أن ما فعله أردوغان خلال اجتماع سوتشي هو بعلم الناتو وأميركا، وقال: "الناتو وأميركا سمح لأردوغان بخطو هذه الخطوة إلى حد معين، وتركيا تسعى إلى توسيع هذا الحد. وفي حال تجاوزت تركيا هذا الحد سيقول الناتو لتركيا قفي". ووصف ما حصل خلال اجتماع سوتشي بالـ "كبير جداً".

وتطرق مسلم إلى الانتخابات التركية المزمع إجراؤها في 2023، وقال: "ستُجرى الانتخابات، والناتو بحاجة لتركيا، إلا أن ورقة حزب العدالة والتنمية انتهت منذ عام 2015، والناتو لم يكن يستطيع إيجاد البديل للحزب".

وأوضح مسلم أن أردوغان يتخوف من كل ما يحصل حوله الآن، وقال: "لا ينام مرتاحاً حتى في منزله وقصره، ويأخذ احتياطات كبيرة من أجل الحفاظ على حياته، لأنه يعلم ما حصل لحكام تركيا في السابق، أمثال توركوت أوزال وبولند أجاويد اللذين قُتلا على يد الغلاديو والمنظومة العسكرية. منظومة S400 في الحقيقة هي من أجل نفسه وقصره وليس من أجل حماية تركيا".

وسلط مسلم الضوء على ما يتم الحديث عنه حول تعديل اتفاقية أضنة، وقال: "التنازل الذي قدمه النظام السوري لتركيا حصل بين أعوام 2000 و2010 أي أثناء وصول حزب العدالة التنمية للحكم، السلاح كان مصوباً لرأس النظام أثناء توقيع اتفاقية أضنة، وفي تلك الحقبة كان النظام السوري يعاني من ضعف وضغوطات كبيرة، ولم يكن يدعمه أحد، وظهر ذلك خلال اجتماع سوتشي، أي أبلغ بوتين أردوغان بالتحاور مع الأسد. روسيا تدعم الأسد".

وأوضح مسلم أن المطلوب الآن من حكومة دمشق هو رفض اتفاقية أضنة، وقال: "نحن نطالب دمشق باحترام الشعوب. سياساته اتجاه الشعب السوري خاطئة، الشعب السوري المتمثل بقوات سوريا الديمقراطية حارب داعش، ويصد الهجمات التركية الاحتلالية الآن".

أكد مسلم "لا يمكن للنظام السوري وتركيا الوصول إلى أي اتفاق. فقد قُتل حتى الآن نصف مليون سوري، من المسبّب؟، المسبّب هو تركيا. إلى الآن يوجد الآلاف من المرتزقة ضمن المناطق المحتلة ويقتلون السوريين. الاتفاق الوحيد الذي يمكن أن يصل إليه كلا النظامين هو ترك كل ما ذكرته خلف الظهر والاتفاق على محاربة الكرد، وهذا ما تريده تركيا. وفي حال وافقت سوريا على ذلك، فإنها تضع إصبعها في عينها. إن الذي أوصل تركيا إلى هذا الحال والذي أجبر تركيا على التنازل والتوسل لحكومة دمشق هو نضالنا هنا في شمال وشرق سوريا".

(م)

ANHA