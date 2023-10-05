صالح مسلم: مقاومة أهالي المنطقة ستنتصر

تحدث الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، صالح مسلم إلى وكالتنا، عن هجمات دولة الاحتلال التركي المتواصلة، على شمال وشرق سوريا، واستهدافه للبنية التحتية للمنطقة.

وذكر مسلم أن الهجمات جزء من مخطط إبادة الشعب الكردي، وقال: "تتواصل هجمات الدولة التركية على الكرد منذ 8 سنوات بلا انقطاع، وهجمات اليوم هي جزء من هذا المخطط، لكنهم لم ينتصروا يوماً ولن يتمكنوا من إبادة الكرد، والهجمات التي تتعرض لها روج آفا تستهدف الكرد جميعاً".

وأشار مسلم إلى أن دولة الاحتلال التركي تخلق ذرائع واهية لشن الهجمات، وتابع حديثه قائلاً: "يتذرع الآن بعملية أنقرة، وقد قال هاكان فيدان سابقاً؛ يمكننا إطلاق عدة صواريخ من سوريا إلى تركيا واتخاذها ذريعة للحرب، لا علاقة لما حصل في أنقرة بروج آفا، وجميع القوى الدولية تدرك هذا، لم تتوقف هجماتها (تركيا) على مختلف أنحاء شمال وشرق سوريا منذ يوم أمس، وهذه جريمة ضد الإنسانية".

ووصف مسلم صمت القوى الدولية حيال الهجمات بالعار وقال: "حان الوقت لتضع القوى الدولية حداً لوحشية الدولة التركية، وإغلاق المجال الجوي أمامها، فعقلية الدولة التركية هذه تشكل خطراً على عموم الشرق الأوسط والعالم أجمع".

واختتم صالح مسلم حديثه مؤكداً على النضال في سبيل كيانهم ووجودهم حتى النهاية وذكر أن مقاومة أهالي المنطقة ستنتصر.

(ر)

ANHA