صالح مسلم: لا يمكن طرد تركيا إلّا بالوحدة والنضال

علّق صالح مسلم على التصريحات التي أدلى بها بشار الأسد لقناة سكاي نيوز عربيّة والتي قال فيها: "هدف أردوغان من الجلوس معي هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا، فلماذا نلتقي أنا وأردوغان؟! لكي نشرب المرطبات مثلاً؟".

وأشار مسلم إلى أنّ هذه التصريحات غير كافية لطرد تركيا من الأراضي السوريّة وقال: "لكنّ حكومة دمشق لا تملك أي قوّة أو قدرة لاتخاذ القرار، إذ تشهد القوى المهيمنة صراعاً على سوريا، ويبدو أنّ هذه القوى المهيمنة لم تتفق على خروج تركيا من الأراضي السوريّة، ولا تهتم بذلك، فلإيران مصالح مع تركيا، ولهذا فهي الآن لا تؤيّد مسألة خروج تركيا، وروسيا تريد تنفيذ خططها مع تركيا، والتحالف الدولي لا يريد إثارة استياء تركيا حليفته في الناتو".

"لا أتوقّع أن تتّخذ دمشق خطوة ملموسة"

وصرّح صالح مسلم بأنّه لا يتوقّع أن تتّخذ دمشق أي خطوة ملموسة أو عمليّة لإخراج تركيا واستند في تصريحاته هذه على: "اتفقوا في سوتشي على افتتاح تركيا ومرتزقتها لطريق M4/M5 لكنّ ذلك لم يحدث حتّى الآن، إنّ تركيا ومرتزقتها تفرضان شروطهما، لذا يصعب إخراجها من الأراضي السوريّة".

وأكّد صالح مسلم على عدم قدرة حكومة دمشق على التحرّك بمفردها أو اتّخاذ أي خطوات من تلقاء نفسها وتابع حديثه قائلاً: "لا يوافقون على ما تقوله تركيا، لكنّهم لا يكفون عن عقد الاجتماعات معها أيضاً، واتّخذوا خلال اجتماع آستانا قراراتٍ ضدّ الإدارة الذاتيّة، فالذين اتّخذوا هذه القرارات هم تركيا، روسيا، سوريا وإيران، فهل يطالب هؤلاء تركيا بالخروج من سوريا؟ لا، لا يفعلون. تعمل روسيا على عقد اجتماعٍ بين أردوغان وبشار، فهي تسعى للتقارب بينهما".

"تسعى تركيا لبسط احتلالها"

وذكر الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم أنّه لا نية لتركيا للانسحاب من الأراضي السوريّة، بل على العكس فهي تسعى جاهدة لاحتلال مناطق جديدة وتابع حديثه قائلاً: "ترسم الآن خارطةً أخرى للتركمان، أي يسعون إلى إقامة دولة للتركمان في شمال وشرق سوريا، لقد بنت تركيا معسكرات تدريب في المناطق المحتلّة وتقوم باستخدام واستغلال من درّبتهم هناك، لقد أصبحت المناطق المحتلّة معقلاً للمرتزقة، وتستخدم تركيا الإرهاب كورقة ابتزازٍ ضدّ العالم".

"يجب معالجة الموضوع بجديّة"

وأشار الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم إلى أنّ طرد تركيا من الأراضي السوريّة لن يتحقّق ما لم يجرِ معالجة الموضوع بجديّة وقال: "الموضوع معقّد، ولا يمكننا طرد الأتراك من هنا إلّا بوحدتنا ونضالنا".

(ر)

ANHA