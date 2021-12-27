صالح مسلم: هناك تنسيق ضد مناطق شمال وشرق سوريا والهجمات التركية نتاجها

انضم يوم أمس عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) صالح مسلم لبرنامج خاص عبر وكالتنا، للحديث عن هجمات الاحتلال التركي التي تهدف لفرض الاستسلام وافراغ شمال وشرق سوريا.

صالح مسلم وخلال حديثه تطرق إلى الهجوم الذي استهدف منزلاً في مدينة كوباني وأشار أن هذا الهجوم حلقة أخرى من وحشية الدولة التركية الفاشية، وقال: استهداف المواطنين يعبر عن وحشية تركيا، هذا الهجوم وقع في وقت حساس ويؤكد إن هناك تنسيق يحصل ضد مناطق شمال وشرق سوريا، فالهجمات المتزامنة على زركان وكوباني وفرض الحصار على المنطقة من قبل حكومة دمشق وسلطات باشور كردستان تشير إلى ذلك، وهناك قرارات تصدر من مركز واحد ضد مناطقنا، وتشارك فيها روسيا وأمريكا وإيران أيضاً، ويهدفون لفرض الاستسلام على المنطقة.

'حشر الكرد في الزاوية'

صالح مسلم تابع بالإشارة إلى توقيت الهجمات خلال انعقاد اجتماع آستانا" هذه الهجمات تزامنت مع انعقاد اجتماع آستانا الذي عقد على أساس إيجاد حل للآزمة السورية لكن في بيانهم الختامي تبين أنهم لم يتوصلوا إلى أي حل، لأنهم ضد أي حل ".

وأضاف " من يقف ضد قرارات آستانا هم نحن فقط، لافروف والبيانات التي تصدر تقول: "الكرد ماذا يريدون"، لكن في المنطقة هناك إضافة للكرد الأرمن والسريان، أذاً لماذا لا يقولون ماذا تريد الإدارة الذاتية؟".

وقال: هم يقولون ذلك، لحشر الكرد في الزاوية، واعطائهم جزء بسيط من حقوقهم".

على القوى الضامنة أن تكون جدية وتطبق قوانينها

وبالحديث عن الصمت الدولي، في وقت يتم فيه استهداف المدنيين، ذكر مسلم: القوى الدولية تصدر البيانات، لكن فعلياً لا يبدون أي موقف، الطائرات المسيرة التي تستخدمها تركيا ضدنا، اشترتها من بريطانيا وهولندا وكندا والدنمارك، هل من المعقول أنهم يعجزون عن وقف الدولة التركية.

وأضاف: على القوى الضامنة المتواجدة في المنطقة أتن تكون جدية وتطبق قوانينها، في قوانين الناتو" قتل المدنيين ممنوع"، أذاً عليهم أن يطبقوا تلك القوانين.

وتابع: الطائرات الروسية وبشكل يومي تقصف المرتزقة في سوريا، لكن من يدعم داعش يوجهونه نحونا، عليها(روسيا)، أن تلتفت للاتفاقيات التي وقعتها.

عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي أكد أن الهدف الرئيس من الهجمات هو إفراغ المنطقة من سكانها. وقال: تركيا تمارس الإرهاب بحق شعبنا.

'الشعب الغير منظم سيهزم'

صالح مسلم وبالحديث عن مساعي فرض الاستسلام على المنطقة، أوضح: الدولة التركية تبعث برسائل لنا إما أن تستلموا أو أقتلكم، ونؤكد أن الاستسلام هو الموت، والشعب المنظم ذو إرادة قوية، والشعب غير المنظم سيهزم، لذا يتوجب علينا وبكل السبل تقوية تنظيمنا ونقف أمام وحشية الدولة التركية.

في الوقت الذي لا يستطيع داعش التحرك يأتي دور الميت

ازدادت في الفترة المؤخرة حركة الاستخبارات التركية(الميت) في شمال وشرق سوريا، وبالحديث عن ذلك، تساءل مسلم: لماذا تكثف الاستخبارات التركية من عملها في المنطقة؟، لماذا في فترة تواجد داعش لم تظهر؟ وقال: الميت التركي كان في صفوف داعش أنفسهم، وفي الوقت الذي لا تستطيع داعش التحرك حينها يأتي دور عناصر الميت التركي

مع النضال عام 2022 سيكون عامنا

وفي ختام حديثه خلال البرنامج الخاص، أضاف صالح مسلم إن عام 2022 سيكون عاماً لانهيار الفاشية" 2021 مر بالنضال والقضية الكردية أخذت صدى أوسع، ولأنها لم تحل بعد فذلك دليل على أننا يجب أن نبذل المزيد من الجهد والنضال، منذ 6 سنوات والدولة التركية تعيش حالة صعبة وداخلياً الوضع متأزم عندها، لذا إن صعدنا من نضالنا ومقاومتنا فستنهار، وسيكون العام 2022 عامنا".

(سـ)

ANHA