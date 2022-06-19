صالح مسلم واسيا عبدالله رئاسة مشتركة  لـ PYD

وجاء الانتخاب خلال اليوم الثاني من المؤتمر الـ9 لحزب الاتحاد الديمقراطي المنعقد في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، تحت شعار "بروح حرب الشعب الثورية سندحر الاحتلال ونبني سوريا الديمقراطية"، بحضور 700 مندوب عن أعضاء ومكاتب وممثليات الحزب في شمال وشرق سوريا وكردستان وأوروبا.

ونال خلال الانتخابات التي جرت في المؤتمر كلا من "صالح مسلم واسيا عبدالله" ثقة المؤتمرين، كرئاسة مشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

هذا ولا يزال المؤتمر مستمر، بانتخاب المجلس العام المؤلف من 145 عضو/عضوة، ليليه انتخاب لجنة انضباط الحزب.

ومن المقرر ان ينتهي المؤتمر الـ9 لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ببيان ختامي للرأي العام.

يتبع ....

(أم)

ANHA