صالح كدو: تصريحات ENKS ضد الإدارة الذاتية عدوانية هدفها التشهير بالإدارة

أمام الهجمات التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية بشكل مستمرّ من قبل الاحتلال التركي، يسعى المجلس الوطني الكردي- سوريا بين الحين والآخر إلى تشويه الإدارة بشكل من الأشكال، ففي الآونة الأخيرة زاد من حدّة تصريحاته المعادية للقضية الكردية والإدارة الذاتية.

ويخرج مسؤولو المجلس الوطني الكردي بشكل شبه يومي على مواقع الإعلام بتصريحات مشوّهة لصورة الإدارة الذاتية التي حقّقها أهالي شمال وشرق سوريا بدماء شهدائهم، ناهيك عن التصريحات التي تزعزع استقرار المنطقة، هذا ما أدّى إلى غضب شعبي وسياسي.

السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي السوري، صالح كدو، بيّن أنّ تصريحات المجلس الوطني الكردي إن دلّت على شيء فإنّها تدلّ على الأزمة التي يعيشها داخلياً، وأنّ قسماً من الإداريين في المجلس الوطني موالون للدولة التركية بشكل مباشر، وقال: "أنا على يقين بأنّ قسماً كبيراً من أعضاء المجلس ضد هذه التصريحات التي تخرج باسم المجلس الوطني الكردي ضد الإدارة الذاتية".

"تصريحات عدوانية"

ووصف كدّو تصريحات المجلس الوطني الكردي ضد الإدارة الذاتية بـ" العدوانية"، وقال: "تصريحاته تتشابه مع تصريحات جاويش أوغلو ومرتزقة داعش المعادين للكرد، وهدفه الأساسي من هذه التصريحات هو تشويه الإدارة الذاتية وثورة روج آفا".

وأكّد كدو أنّه على الوسط الشعبي الكردي والحركة السياسية الكردية إبراز موقف رافض لتصريحات المجلس الوطني، مؤكّدًا أن تصريحاته لم يعد يقبلها الشعب الكردي، وأضاف: "بالنسبة لنا حماية شعبنا وتأمين أمنهم وسلامتهم أهم، لأنّ شعبنا هو الذي سيردّ على تصريحات الجهات المعادية لمناطق روج آفا".

وأشار كدو إلى تصريحات رئيس الائتلاف السوري، نصر الحريري، قائلاً: "المجلس الوطني الكردي جزء من الائتلاف السوري، والحريري يعتبر رئيس المجلس الوطني الكردي أيضاً، فهذه التصريحات لا تدخل إلّا في مصلحة الدولة التركية وداعش وجبهة النصرة".

وكان رئيس ما يسمّى الائتلاف السوري، نصر الحريري، قد طالب بتدخل عسكري تركيّ ودولي لاحتلال مناطق شمال وشرق سوريا وعلى وجه الخصوص مدينتي منبج وتل رفعت، حيث رد المجلس الوطني الكردي على هذه التصريحات فقط بالإدلاء ببيان، قال فيه: "السيد الحريري يعبر عن رأيه الشخصي"، رغم أن المجلس الوطني أحد أعضاء ما يسمّى الائتلاف السوري.

"تصريحات المجلس الوطني مزرية أكثر من تصريحات الحريري"

وتابع كدو: "البيان الذي أصدره المجلس الوطني الكردي حول تصريحات الحريري كان مزرياً أكثر من تصريحات الحريري نفسه؛ كان يتوجّب على ENKS الرد على هذه التصريحات بروح وطنية، فكيف لم يخجل من هذه التصريحات بحق شعبه في روج آفا؟، في الوقت الذي كنّا نأمل منه الانسحاب من الائتلاف".

وسلّط كدو الضوء على المنجزات التي حققتها الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في سبيل حماية أبناء شمال وشرق سوريا، مؤكّداً أنّه: "لولا تضحيات قسد ومقاومتها لارتكبت بحقّ أبناء المنطقة انتهاكات وجرائم مثل التي ارتكبت في مدن الداخل السوري، لذا علينا دعمها ومساندتها".

واختتم السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي السوري، صالح كدو حديثه بتوجيه رسالة إلى المجلس الوطني الكردي، قائلاً: "أنتم جزء من الحركة الكردية، وتمثّلون قسماً من الكرد، لذا عليكم الدخول في صفّ حماية الكرد، لكي نستطيع أن نقف معاً أمام تحديات العدو، حتّى يكون للكرد مكانة هامة في سوريا المستقبلية وحلّ الأزمة السورية".

ANHA