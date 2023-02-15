صالح كدو: دعوة منظومة المجتمع الكردستاني نابعة من مسؤولية وطنيّة وإنسانيّة

تحدّث السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، صالح كدو إلى وكالتنا حول دعوة منظومة المجتمع الكردستاني لإيقاف العمليات العسكريّة بسبب الزلزال الذي ضرب باكور كردستان وتركيا.

إذ أشار إلى أنّ دعوة منظومة المجتمع الكردستاني نابعٌة من مسؤولية وطنيّة وإنسانيّة، ويتطلب شجاعة كبيرة كما ويدلّ على احترام ضحايا الزلزال، ولفت كدو إلى أنّ هذه الدعوة تظهر مدى إنسانيّة حزب العمال الكردستاني.

وذكر صالح كدو أنّ دولة الاحتلال التركي تقابل دعوة المنظومة هذا وتردّ عليها بالحرب، فهي تواصل هجماتها على باشور كردستان وروج آفا.

مشدّداً على ضرورة اتّخاذ الإجراءات اللازمة وبدء عملية الحوار وطالب القوى الدوليّة بتولّي مسؤولياتها.

كما دعا كدو المعارضة التركيّة إلى دعم دعوة منظومة المجتمع الكردستاني ورفع صوتها عالياً بوجه ممارسات السلطة التركيّة.

(ر)

ANHA