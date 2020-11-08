صالح كدو: التصعيد الأخير في باشور كردستان يصب في خدمة الأعداء

تشهد الساحة الكردستانية في باشور كردستان أزمة كردية - كردية، يتبادل فيها أكبر محورين كردييْن الاتهامات، ارتفعت حدتها مع تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البرزاني، التي جاءت في بيان كتابيّ أشار فيه إلى نيته إعلان الحرب ضد حزب العمال الكردستاني.

سكرتير حزب اليسار الديمقراطي في سوريا، صالح كدو، وفي تعقيب على الموضوع، صرّح لوكالتنا:" لا أصدق أن يكون هناك كردي في العالم وفي كردستان بالتحديد، أو شخص يحمل حسًّا قوميًّا كرديًّا، يستطيع النظر بأريحية إلى ما تشهده الساحة في باشور كردستان".

وأوضح صالح كدو أن اقتتال الأخوة هو أمر "غير مقبول وممنوع"، واعتبر أنه من الخطوط الحمراء لدى الكرد، محذرًا من أن هذا الاقتتال لن يخدم سوى أعداء الكرد، وقال: "علينا أن نعلم جيدًا بأن باشور وروج آفا كردستان يمران بمراحل حساسة، ويعانيان من مخاطر كبيرة، ويتعرضان للتهديدات، وما يدور اليوم في باشور من تصعيد كردي - كردي لا يخدم الكرد، على العكس يخدم أعداء الكرد المتربصين".

وأشار كدو إلى أن الشعب الكردي يرفض التصعيد الكردي-الكردي الأخير، مطالبًا جميع الأطراف بالعودة إلى نقاطها وأماكنها، وتجنب كل ما يدفع إلى التصعيد، "علينا أن نعمل سوية للدفع نحو الحوار، وتذليل العقبات والمشاكل، وعدم السماح لهدر الدم الكردي، وتحقيق آمال الشعب الكردي".

ونوه سكرتير حزب اليسار الديمقراطي في سوريا صالح كدو في نهاية حديثه إلى ضرورة تحلي الأطراف في باشور كردستان بروح المسؤولية، وعدم الانجرار إلى الاقتتال الكردي -الكردي، والابتعاد عن كل ما يصب في هذه الخانة.

(آ س)