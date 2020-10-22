صالح حيدو: مدارسنا وجامعاتنا هي ميراث ثورتنا ولن نتنازل عنها

كشف عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل أثناء انضمامهم لبرنامج بوير(BÛYER) على فضائية روناهي بأن المجلس الوطني الكردي يقترح أثناء المباحثات الجارية بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، ضرورة إيقاف النظام التعليمي في شمال وشرق سوريا وإعادة تدريس مناهج حكومة دمشق.

"ثورتنا ثورة لغة وثقافة ومدارسنا وجامعاتنا هي ميراث ثورتنا"

وأوضح في هذا الصدد الأديب والباحث الكردي صالح حيدو بأن اللغة هي أساس وجود الشعوب، وأن الشعب بدون لغة لا هوية له، وتابع بالقول "منذ 10 أعوام وثورة روج آفا مستمرة، وهذه الثورة هي ثورة اللغة والثقافة، وثورة مجتمعية وثورة أخوة الشعوب والخلاص من الظلم والاضطهاد، وثورة السلام والإنسانية. وقال: "افتتاح المعاهد والجامعات والمدارس باللغة الأم الآن هو ميراث ثورة روج آفا".

′الذين يرفضون اللغة الكردية لماذا هم كرد إذاً؟′

وتساءل صالح حيدو حول الذين يرفضون التعلم باللغة الأم اللغة الكردية في روج آفا، وقال: "ماذا تريدون؟ لماذا هم كرد إذاً؟، لماذا نحارب إذاً؟، لماذا نضحي؟"، وأوضح: "إذا رفضنا لغتنا فإننا عرب وفرس وأتراك، ولا وجود لثورتنا".

وقال صالح حيدو: "أؤكد إن الذين يرفضون اللغة الكردية يوافقون ويدعمون ما يسعى عدو الشعب الكردي للوصول إليه".

"لن نتنازل عن لغتنا، ولن نغلق مدارسنا وجامعاتنا"

وقال الباحث والأديب الكردي صالح حيدو في نهاية حديثه " موقفنا واضح، فالوطنيون، ومحبو لغتهم الأم، لن يتنازلوا عن المكتسبات التي تحققت، ولن نتنازل عن لغتنا"، واختتم بالقول "لن نغلق مدارسنا، لن نغلق جامعاتنا".

وبدورهم شجب طلبة وأساتذة جامعة روج آفا بكافة أفرعها وأقسامها مقترحات المجلس الوطني الكردي، وأكدوا بأن ما تم تحقيقه على المستوى التعليمي في الأعوام الماضية إنجاز لا يستهان به.

(كروب/ أ ب)

ANHA