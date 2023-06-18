صاحب صهريج للمياه تعرض للاستهداف يتحدث عن خطر الاحتلال التركي

تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا مستهدفة المدنيين بشكل مباشر.

استهداف سيارة خدمية للأهالي

بتاريخ 17 حزيران الجاري هاجمت دولة الاحتلال التركي قرية جديدة التابعة لناحية عين عيسى واستهدفت في هجومها صهريج مياه عائد للمواطن جمعة صالح.

وحول الاستهداف، قال جمعة صالح: " البارحة ليلاً عندما كنت أنقل المياه إلى القرية قصفت دولة الاحتلال التركي القرية. ولأن القصف كان قريباً مني فقدت الوعي، وعندما استعدته تركت سيارتي وعدت إلى القرية. واليوم ذهبت وأحضرت سيارتي بمساعدة أهالي القرية وسط خوف من الاستهداف مرة أخرى".

وتابع "دولة الاحتلال التركي تشكل عقبة أمام أهالي المنطقة فيما يخص تدبر أمور معيشتهم وكسب رزقهم، فهي لا تتقبل أن يتدبر الأهالي أمور معيشتهم ويكسبوا رزقهم".

حياة الأهالي في خطر

أشار جمعة صالح إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها شن هكذا هجمات على المنطقة، وقال: "في القرى القريبة من خطوط التماس مع الاحتلال، أي حركة أو تنقل للمواطنين يعرضهم لاستهداف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها. فهم يقصفون المنطقة يومياً بالأسلحة الثقيلة، الأمر الذي يضع حياة الأهالي في خطر".

وفي كانون الثاني 2023 قصفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي قريتي الخالدية وجديدة، وفي نيسان 2023 أدت هجمات دولة الاحتلال التركي على طريق M4 بين عين عيسى والجلبية إلى انقلاب صهريج محمل بالمازوت.

(مـ/سـ)

ANHA