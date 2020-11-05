سائقون ضمن القافلة 'المحميّة من روسيا' يتعرّضون للضّرب والتّشليح من قبل مرتزقة تركيّا

بالرغم من الضمانة الروسية للمدنيين والسائقين المتوجّهين من مناطق إقليم الجزيرة باتجاه مناطق إقليم الفرات وبالعكس على الطريق الدولي m4، تعرّض اليوم الخميس سائقو الشاحنات لعمليات تشليح وضرب من قبل مرتزقة الاحتلال التركي الذين أوقفوهم على الطريق الدولي قبالة قرية ريحانية البكارة غربي صوامع عالية بحوالي 1 كيلو متر.

وحصلت وكالة أنباء هاوار على مقاطع مصورة للسائقين الذين تعرّضوا للتشليح ويروون فيها ما حصل معهم، وهم كلّ من "أحمد الكويدي، وراغب المحمد، ومحمد الأحمد".

حيث يؤكّد السائقون أنهم كانوا ضمن القافلة التي تسيرها القوات الروسية وتدّعي أنها الضامنة وتحميها، وأثناء توجّههم من ناحية عين عيسى إلى ناحية تل تمر تعرّضوا للتشليح قبالة قرية ريحانية بكارة الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي.

وأوضح السائقون المدنيون أنّ عناصر مسلّحة من مرتزقة تركيا أوقفوهم بعد مرور العربات الروسية التي تسير بسرعة كبيرة أمام قوافل السيارات المدنية، وأقدم المرتزقة على ضربهم وإهانتهم وتشليح كل ما بحوزتهم من أموال.

السائق محمد الأحمد يقول في التسجيل المصوّر إنّ "القوات الروسية كانت تسير أمام القافلة بسرعة كبيرة، أما نحن فكانت سياراتنا محمّلة، ولم نستطع السير بالسرعة المطلوبة، وأثناء وصولنا قبالة قرية الريحانية، كان هناك شخصان ملثّمان يحملان الأسلحة ويقفان على الطريق وأوقفانا، وطلب أحدهما منّي الهوية، وبعد أن أعطيته الهوية أنزلني من السيارة، وبدأ بضربي بأخمص السلاح أمام ابني الصغير الذي كان برفقتي، وأخذ منّي ما كان معي من أموال، بالإضافة إلى تشليح باقي رفاقنا من السائقين، والتي تقدّر بحوالي 700 ألف ليرة".

وفي الفيديو يقول السائقون إنّه وبعد أن تعرّضوا للضرب والتشليح وتركهم من قبل المرتزقة، لحقوا بالقافلة مجدّداً، وتوجّهوا للقوات الروسية وأخبروهم بما حدث معهم إلّا أنّ القوات الروسية لم تعرهم أي اهتمام.

(د أ/ل)

ANHA