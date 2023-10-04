سابقة تاريخية في أميركا عزل رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي

صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح إقالة رئيسه كيفن ماكارثي من منصبه، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء التصويت بواقع 216 مقابل 210 لصالح إقالة مكارثي، وأُعُلن منصب رئيس مجلس النواب شاغراً، وسيستمر ماكارثي في تسيير العمل إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وتضاءلت فرص بقاء رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي في منصبه الثلاثاء بعدما أعلن الديمقراطيون أنهم لن ينقذوه في تصويت أطلقه متشددون ضمن حزبه الجمهوري لإطاحته.

وأثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

(س ع)