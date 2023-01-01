صاعقة الجزيرة: اعتقال مرتزق ومصادرة أسلحة

تستمر عملية "صاعقة الجزيرة" لليوم الرابع في قرى ريف ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، بمشاركة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي.

ومنذ ساعات الصباح تم تطويق القرى وإخطار الأهالي بعدم الخروج من منازلهم، ومن ثم بدأت عملية البحث والتفتيش.

وتابع مراسلونا حملة التفتيش في قرية سميحان لحظة بلحظة، وأكدوا أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت خلال الحملة أحد أفراد الخلايا النائمة لمرتزقة داعش، كما صادرت قطعة سلاح من نوع كلاشينكوف ومخزنين كانت مخبأة تحت الأرض بالإضافة إلى منظار ليلي.

فيما لا تزال حملة البحث والتفتيش متواصلة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ANHA